جامعتا القلمون وسيفاستوبول الروسية يوقعان اتفاقية للتعاون العلمي

ريف دمشق- سانا

وقعت جامعتا القلمون وسيفاستوبول الروسية اتفاقية للتعاون في مجال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وتنسيق البرامج الدراسية المتماثلة بين الجامعتين، وسبل تطوير الاختصاصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد عادل جواد رئيس جامعة القلمون أهمية التعاون العلمي بين الجامعتين، وتبادل المعلومات والمعارف العلمية في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، فيما أعربت إيرينا أفيدييفا رئيس وفد جامعة سيفاستوبول الروسية عن إعجابها بالجامعة التي تضم العديد من الاختصاصات والميزات المتعددة على الصعيد التعليمي والتقني.

وقدم مدير مكتب العلاقات الدولية في جامعة سيفاستوبول تيمور غورو بيتس وعميد كلية /بوليتكنيك/ للتقانات الهندسية الدكتور فاسيل كولوفين محاضرة حول جامعتهم، والتعريف بكلياتها واختصاصاتها، تلا ذلك جولة للوفد الروسي ضمن حرم جامعة القلمون ومرافقها، تخللتها زيارة لمعرض كلية الهندسة المدنية والمعمارية.

كما جرى لقاء عبر الإنترنت بين طلاب جامعتي القلمون وسيفاستوبول، بحضور عدد من مدرسي وإداريي الجامعتين، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي المشترك والإجابة عن استفسارات الطلاب المتعلقة بجامعة سيفاستوبول الروسية.

وعقدت أيضا اجتماعات بين عمداء بعض الكليات والإدارات العلمية في جامعة القلمون مع الوفد الروسي، وضعت خلالها خطط تنفيذية لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها.

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