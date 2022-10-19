موسكو: توقف كييف عن القتال يشكل نهاية للمشروع الأمريكي فيها

بودابست- سانا

انتقد السفير الروسي في هنغاريا يفغيني ستانيسلافوف التحذيرات الأمريكية لأوكرانيا لعدم توقف القتال.

وذكرت وكالة نوفوستي أن السفير الروسي علق على البيان الأمريكي بأن نهاية أوكرانيا ستكوف بتوقيفها القتال بقوله إن النهاية في هذه الحالة ستكون للمشروع الأمريكي في أوكرانيا.

بدوره شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف على أن الدعم الغربي لنظام كييف على نطاق واسع من خلال تزويده بالمعلومات الاستخبارية وإمداده بالأسلحة وتدريب تشكيلاته العسكرية على أراضي دول الحلف يؤكد أن الغرب شريك في الصراع.

وكان السفير الأمريكي في بودابست ديفيد يرسمان أدلى بالبيان الأمريكي التحذيري المثير للجدل.

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