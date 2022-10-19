خيرسون: إجلاء جزئي للسكان بعد تهديد نظام كييف بتدمير محطة الطاقة الكهرومائية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو عن إجلاء المدنيين من الضفة اليمنى من المقاطعة إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بعد تهديد قوات كييف بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

ونقلت وكالة تاس عن سالدو قوله في تغريدة على حسابه في موقع على “تيليغرام” إن هناك خطرا مباشرا يتمثل في فيضان الأراضي بعد تهديد قوات كييف بتدمير سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وتصريف المياه من سلسلة محطات توليد الطاقة في أعالي نهر دنيبر.

وأضاف سالدو إنه في هذه الحالة القرار الصحيح هو الإخلاء المنظم للسكان المدنيين في بلديات بيريسلافسكي وبيلوزيرسكي وسنيغيرفسكي وألكساندروفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر مشيرا إلى نقل وتغيير طوعي ومغادرة السكان لتلك المناطق وكل هذا العمل سيتم بطريقة منظمة وسيكون مجانيا.

وكان أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في قصف أوكراني على حافلة مدنية في مدينة خيرسون جنوب روسيا.

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