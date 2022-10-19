فعاليات ثقافية وفنية في اليوم الخامس لمعرض الكتاب السوري الثاني بمكتبة الأسد

دمشق-سانا

ضمن الفعاليات الثقافية والفنية بمعرض الكتاب السوري الثاني، المقام حاليا بمكتبة الأسد الوطنية، تم توقيع مجموعة من الروايات والإصدارات المترجمة، إضافة لعرض الفيلم السينمائي السوري غيوم داكنة.

ووقعت “رسائل نازفة” مجموعة قصصية للكاتبة الشابة هند يوسف خضر والتي تقع في 109 صفحات، صادرة عن دار دلمون وهي باكورة أعمالها الأدبية، وفقاً لما أوضحته في تصريح لسانا، مبينة أنها تسلط الضوء على الألم الوجداني العميق للمشاعر الإنسانية والتي لا يستطيع الإنسان التعبير عنها بشكل مباشر، وتتألف المجموعة من عشر رسائل قصصية وجدانية وعاطفية.

بينما وقعت الكاتبة اسمهان الحلواني رواية “لورانس” الصادرة عن دار سين وتقع الرواية في 342 صفحة، حيث أشارت إلى أنها اعتمدت على أسلوب جديد في الكتابة، وتحدثت فيها عن أهمية دور المرأة في مواجهة السلبيات في المجتمع ودعم الإيجابيات والاهتمام بالثقافة.

ومن إصدارات الهيئة السورية العامة للكتاب وقع الدكتور باسل مسالمة رواية “صديق عابر” للكاتبة الجنوب إفريقية نادين غورديمر، ورواية “المتشردون” للكاتبة الصينية إين لي، أما الكتاب الثالث هو الجمال والتسامي تأليف الفيلسوف الأمريكي باتريك كولم هوغان، ويتناول فيه بحسب مسالمة مفهوم الجمال وكيفية تقيمه وفق وجهات نظر شخصية وعامة، إضافة لتناوله شخصيات أدبية عالمية.

وعرض على مدرج المكتبة فيلم “غيوم داكنة” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، ويروي الفيلم حكاية شخص سوري عاش في الغربة، وقرر العودة للبلاد بعد مرضه وعندما يعود يجد أن بيته وذكرياته أصبحت لأشخاص غرباء، فيتشارك معهم بتفاصيل وقصص عديدة.

والفيلم الذي كتب نصه الفنان أيمن زيدان وياسمين أبو فخر، هو من بطولة وائل رمضان، ولينا حوارنة، ورامز عطا الله، ولمى بدور، وحازم زيدان، ونور علي، ومحمد حداقي، وضيف الفيلم جود سعيد، والطفل ديفيد مهاد الراعي، وتمثيل كل من علاء قاسم ومازن عباس وآخرين.

هادي عمران

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc