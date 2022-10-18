مقتل جندي من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار شمال مالي

باماكو-سانا

توفي جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما” اليوم متأثراً بجروحه، ما يرفع عدد ضحايا الهجوم بعبوة ناسفة شمال مالي إلى أربعة جنود أممين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” قولها في بيان اليوم: “لقي جندي رابع مصرعه عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة ناسفة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال شمال مالي”.

وفور الحادث أمس أعلن عن مقتل جنديين اثنين وإصابة 4 آخرين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما”، فيما توفي الثالث لاحقاً بالمشفى.

ولفتت “مينوسما” أن عبوات ناسفة يدوية الصنع أودت بحياة 74 شخصاً من عناصرها في مالي منذ بدأت مهمتها عام 2013.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة عدم استقرار وهجمات في ظل وجود مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وتنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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