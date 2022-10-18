لافروف: سننقل مركز الثقل الدبلوماسي إلى الدول المستعدة للتعاون المشترك مع روسيا

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن بلاده ستنقل مركز ثقلها الدبلوماسي إلى الدول المستعدة للتعاون معها على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.

ونقلت وكالة تاس عن لافروف قوله خلال لقاء مع خريجي الجامعات الذين تم قبولهم لأول مرة في السلك الدبلوماسي اليوم: “لا معنى ولا رغبة في الحفاظ على نفس الوجود الدبلوماسي الروسي لدى الدول الغربية”.

مضيفاً: “يعمل موظفونا في ظروف يصعب وصفها بالبشرية ويتعرضون لمشاكل مستمرة وتهديدات بالاعتداءات الجسدية والمهم أنه لا يوجد عمل هناك لأن أوروبا قررت الانغلاق علينا ووقف أي تعاون اقتصادي”.

وأشار لافروف إلى “أن العديد من الدبلوماسيين الروس بسبب سياسة الغرب المعادية لنا أوقفوا رحلات عملهم في الخارج قبل الموعد المحدد”.

ونوه بأن “الولايات المتحدة وأوروبا ودول الغرب انحازت إلى أولئك الذين يريدون إحياء النازية في أوكرانيا” لافتاً إلى أننا نرى العديد من التأكيدات على تقييمنا بهذا الصدد وأوضح لأن الخارجية الروسية تقوم الآن بإعادة توجيه جغرافي للأنشطة في الخارج مؤكداً “حاجة بلدان ما يسمى بالعالم الثالث /في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية/ إلى مزيد من الاهتمام حيث يتم الاتفاق على العديد من الخطط على أعلى المستويات التي تتطلب دعماً دبلوماسياً بما في ذلك دعم الأعمال التجارية المشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة”.

وذكر لافروف بان روسيا تؤكد منذ سنوات عدم القبول بخلق تهديدات لأمنها وعلى حدودها مباشرة لافتاً إلى قيام نظام كييف خلال السنوات العديدة الماضية باضطهاد وحظر اللغة الروسية والتعليم والإعلام والثقافة وأكثر من ذلك بكثير كما أقدم خلال ثماني سنوات طويلة على قصف دونباس وقتل النساء والأطفال فيها دون ان يتكلف أحد من “زملائنا الغربيين” عناء النطق بكلمة دفاعاً عن الذين تعرضوا للقمع من قبل مرتكبي الانقلاب المناهض للدستور في أوكرانيا كما لم يكلف الصحفيون الغربيون أنفسهم مرة واحدة بالاطلاع على أوضاع دونباس أو زيارتها خلال هذه السنوات الثماني.

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