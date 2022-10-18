المفوضية الأوروبية: محاولات لخفض أسعار الغاز قبل الشتاء

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنها ستقدم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز، وذلك تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن المفوضية قولها إنها تسعى لتقديم إجراءات تخضع لأقصى مقدار من الإجماع، وأن هذه المقترحات والتي ستعلن في ستراسبورغ ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة المقبلين من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في كانون الأول المقبل.

وأوضحت المفوضية أنها ستقدم إصلاحا لمؤشر سوق الغاز تي تي اف الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معياراً مرجعياً للمعاملات وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون 6 أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلاً للإمدادات الحقيقية، وحتى ذلك الحين توصي بروكسل بآلية موقتة لتصحيح أسعار الغاز.

وتريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين الموثوق بهم مثل النرويج والولايات المتحدة ومنع دول التكتل الموحد من التنافس.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت الضوء الأخضر في آذار الماضي لإطلاق منصة شراء مشتركة، لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت الدول في التفاوض أحادياً.

ويعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الغاز والتي تعتمد عليها الدول الأوروبية بشكل كبير، لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك وموحد مع تباين المصالح بين الدول مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول التي تعتمد على الإمدادات الروسية في وسط أوروبا.

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