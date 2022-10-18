حفل تأبين للنحات عبد الله السيد في المركز الوطني للفنون البصرية

دمشق-سانا

ارتبط اسم الفنان التشكيلي عبد الله السيد بتمثال صلاح الدين الأيوبي أحد أشهر المعالم الأثرية بمدينة دمشق، وأبحرت سفينة إبداعه نحو مدينة دالاس الأميركية فشمخت منحوتته “سفينة نوح” كشاهد حي على إبداع الفن السوري ورحل عنا لكن روحه وريشته ظلت باقية كمنارات تنير طريق المستقبل لأن الكبار والمبدعين لا يرحلون.

وبمناسبة مرور أربعين يوما على رحيل المبدع الكبير أقام المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق حفل تأبين وندوة تكريمية وفاء لذكرى النحات السيد الإنسان المفكر والشاعر والناقد والفيلسوف.

وفي كلمة ألقاها بدلاً عنه وديع عطفة ابن اخت الراحل أشار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للفنون الفنان التشكيلي غياث الأخرس إلى الثقافة البصرية القوية والبصيرة الهادئة التي كان يتميز بها المبدع الراحل عن غيره من النقاد برؤيته العميقة وأناقته في كتاباته وفنه.

ثم عرض خلال الندوة فيلم وثائقي عن حياة الدكتور الراحل وشهادات من زوجته الفنانة التشكيلية ضحى القدسي وابنته مايا السيد من إعداد وسيناريو الإعلامية الهام سلطان.

وفي الندوة التكريمية تحدثت الفنانة التشكيلية أسماء فيومي عن تميزه بكونه فناناً فيلسوفاً يقول كلمة الحق بصراحة، فيما أشار الدكتور إحسان عينتابي إلى ضرورة توثيق منحوتات وأعمال الكاتب الراحل وتفاصيل أعماله النحتية.

أما الفنانة التشكيلية لينا ديب والتي كانت من طلابه فأكدت تميز السيد بالأعمال النصبية الكبيرة وكونه فناناً دؤوباً يعمل بجهد ويتآلف مع المنحوتة لتقوية الكتلة النحتية ويستمتع بالتمعن فيها وينفذ إلى عمقها بتراتبية موسيقية بعيداً عن المنجز التقليدي إضافة إلى تميزه بفن الأيقونة، في حين أوضح النحات حسام جنود تميز الراحل السيد بالتقنية الفنية الموجودة في أعماله النحتية.

والراحل من مواليد مصياف 1941 تخرج من قسم النحت في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق عام 1971 وحصل على دبلوم الدراسات المعمقة بعلم الجمال عام 1977 في باريس وشهادة المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 1980.

ومع دراسته الفنون الجميلة درس في قسم الفلسفة والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة دمشق عام 1965 وعمل أستاذاً في كلية الفنون الجميلة ورئيساً لقسم النحت فيها وأستاذ علم الجمال والنقد في الدراسات العليا بالكلية.

ونفذ الكثير من النصب التذكارية والتماثيل في العديد من المدن السورية أشهرها نصب صلاح الدين الأيوبي في مدينة دمشق 1992 ونصب الشهداء بدرعا 1990 كما نفذ نصب سفينة نوح في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2001 وشارك في العديد من المعارض الجماعية والملتقيات المحلية والدولية.

ميس العاني

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