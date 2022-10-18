اجتماع لوفدين روسيين مع الأساتذة والطلاب في المركز الثقافي الروسي بدمشق

دمشق-سانا

عقد في المركز الثقافي الروسي “البيت الروسي” اليوم اجتماع لوفدين روسيين، أحدهما من المكتبة الرئاسية في سانت بطرسبرغ، وآخر من جامعتي ستافروبول وسيفرافاكاسي الفيدرالية في القوقاز، مع الأساتذة والطلاب في المركز.

وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض وثائقي عن العلاقات السورية الروسية التاريخية، وصور لمكتبات روسية، وأمسيات ثقافية، وافتتاح صالات لتعليم اللغة الروسية في عدة دول.

وفي تصريح لمراسل سانا، بين يوري نوسف مدير عام المكتبة الرئاسية في سانت بطرسبرغ أن المكتبة تأسست بعد وفاة الرئيس الروسي الأول بوريس يلتسن، وهي تقدم اليوم خدمات المكتبة الافتراضية للسوريين الناطقين باللغة الروسية وغير الناطقين بها، حيث تقدم مواد باللغة العربية والإنكليزية.

وأشار نوسف إلى أنه تم قبل أربعة أشهر افتتاح المركز الافتراضي لهذه المكتبة في المركز الثقافي الروسي بدمشق لافتاً إلى أنه سيتم غداً توقيع اتفاقيات بين المكتبة وجامعة دمشق، وأيضاً تسليم مجمع معلوماتي خاص بالعلاقات السورية الروسية إلى وزارة الثقافة السورية.

بدورها يلينا الوادي، مديرة الدورات في المركز الثقافي الروسي “البيت الروسي”، بينت أن الجامعتين آنفتي الذكر تقدمان للمركز دروسا للأطفال، وللأساتذة حول طريقة التدريس، ومحاضرات حول كيفية تدريس الأساتذة لأساتذة آخرين، وهذا يسهم في زيادة سهولة تعليم الطلاب.

ولفتت الوادي إلى أن المركز يقدم دورات لمجموعات من الكبار، وأخرى من الصغار، وأنه يوجد كل ثلاثة أشهر دورة جديدة تتضمن كل منها نحو 150 شخصاً جديداً، مبينة أن الراغبين في إكمال تعليمهم يتم تسجيل كل منهم وفق المستوى المناسب.

مهران معلا

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