خلال تقبله أوراق اعتماد سفير سورية… سلطان عُمان يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سورية

مسقط-سانا

أكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان مواقف بلاده الثابتة إلى جانب سورية، مشدداً على أهمية احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها.

وخلال تقبله أوراق اعتماد الدكتور إدريس أحمد ميّا سفيراً جديداً لسورية لدى سلطنة عُمان، حمّل السلطان العماني السفير ميّا أطيب تحياته للسيد الرئيس بشار الأسد، وأصدق تمنياته للشعب السوري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

من جهته أكد السفير ميا على أن السلطنة قيادةً وشعباً تحظى بمكانة كبيرة لدى الشعب السوري، الذي يثمّن عالياً مواقفها المبدئية حيال سورية منذ بداية الحرب الإرهابية التي فُرضت عليها، منذ أكثر من أحد عشر عاماً.

كما نقل السفير ميّا تحيات الرئيس الأسد لجلالة السلطان هيثم، وتمنياته للشعب العُماني الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد المستشار فتوح قدسية، والسكرتير الثاني محمد يحيى.

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