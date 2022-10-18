إلقاء القبض على مروج مخدرات بدمشق وضبط كميات منها

دمشق-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على مروج مواد مخدرة، وضبط كمية ألف حبة من الكبتاغون و40 غرام كريستال مخدر، و25 غرام هيروئين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه في إطار المتابعة المستمرة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها، وبناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق، عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة في دمشق، تم إلقاء القبض عليه بعد محاولته الهروب، وقيامه بإلقاء قنبلة على عناصر الدورية، وإصابة أربعة عناصر منها.

وبينت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليه، لكشف جميع المتورطين في القضية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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