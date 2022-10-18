تراجع أسعار النفط

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف من تباطؤ النشاط الإقتصادي، وانخفاض الطلب على الوقود.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 41 سنتاً أي 0.45 بالمئة إلى 91.21 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً بنسبة 0.48 بالمئة إلى 85.05 دولاراً للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق، بسبب ضعف الدولار الذي يجعل النفط أرخص للمشترين من حملة العملات الأخرى.

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