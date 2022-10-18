اتفاقيتا تعاون بين هيئة التميز والإبداع السورية وجامعة موسكو.. وبين جامعة الرشيد وجامعتين روسيتين

دمشق-سانا

وقعت هيئة التميز والإبداع السورية مع جامعة موسكو التقنية الحكومية “باومان” اتفاقية تعاون للتبادل الطلابي والخبرات العلمية، وتعزيز التبادل الأكاديمي للعلماء وأعضاء الهيئة التدريسية، كما وقعت جامعة الرشيد السورية الخاصة مع جامعتي دونسكوي التقنية الحكومية وجنوب روسيا للهندسة التقنية اتفاقية مماثلة لتبادل الطلاب والأساتذة والخبرات.

عضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع ومدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجد الجمالي، أوضح في تصريح لـ سانا أن الهدف من توقيع الاتفاقية نقل التكنولوجيا العالية الموجودة في روسيا إلى سورية، وتبادل الزيارات، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي جرى فيه التوقيع دراسة مشاريع بحثية بالمستقبل، وتعريف بالجامعة والاختصاصات المتقدمة بتكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات والهندسة الميكانيكية.

ولفت الدكتور الجمالي إلى أن الاتفاقية تعبر عن الرغبة المتبادلة في تطوير الصداقة والثقة والتعاون ضمن الأهداف المشتركة، في مجال التعليم والبحث العلمي بين هيئة التميز والإبداع وجامعة موسكو، وتعزيز التبادل الأكاديمي للعلماء وأعضاء الهيئة التدريسية، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا.

وبين الجمالي أنه بموجب الاتفاقية، سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تهيئة الظروف للتدريب المتقدم للعلماء وأعضاء الهيئة التدريسية، وتبادل الخبرات في تطوير وتنفيذ أساليب جديدة للتعليم، وتبادل المنشورات والمواد المتعلقة بالبحوث الحالية، وتنظيم الندوات الثنائية المشتركة والحلقات الدراسية والمؤتمرات، وإمكانية تنفيذ مشاريع وبرامج علمية مشتركة.

من جانبه كشف رئيس جامعة باومان البروفيسور ميخائيل فاليرفيتش غوردن عن وجود 20 طالباً سورياً من طلاب هيئة التميز والإبداع، في برنامج الماجستير والدراسات العليا للجامعة، وبموجب الاتفاقية ستتم زيادة أعداد الطلاب.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار رئيس جامعة الرشيد الدكتور ناصر ثلاج إلى أن الجامعة حريصة على الاستفادة من العلاقات المميزة السورية الروسية، لنشر المعرفة، وإنشاء مراكز تقنية، موضحاً أنه بموجب الاتفاقية سيتم تبادل المناهج الدراسية مع الجانب الروسي، إضافة إلى افتتاح مركز للغة الروسية في الجامعة، لتمكين طلاب الجامعة والجامعات الأخرى من تعلم اللغة، بما يخدم تقصير مدة الدراسة وسرعة اندماجهم عند إيفادهم إلى روسيا.

من جهته رئيس جامعة جنوب روسيا للهندسة التقنية الدكتور رازاريونوف إيفوفيش لفت إلى أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة الرشيد تهدف إلى تمكين الجانبين من تبادل الطلاب والأساتذة، والاطلاع على التقدم العلمي الحاصل، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على إرسال بعض الكتب لتعليم اللغة الروسية العلمية التقنية الهندسية في الجامعة السورية، ليتمكن الطلبة من متابعة دراستهم في الجامعات الروسية.

رئيس جامعة دونسكوي التقنية الحكومية ميسخي بيساريور تشخوفيتش، أكد بدوره أن الجامعة جاهزة لاستقبال الأساتذة، للتعرف على التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في روسيا، وإطلاع طلاب الدراسات العليا على الخدمات اللازمة لتطوير إمكانياتهم العلمية، بما يساعد في خدمة بلدهم.

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