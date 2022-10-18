الصحة تبحث مع وفد روسي آليات توسيع التعاون في المجال الطبي

دمشق-سانا

في إطار الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ناقش وفد روسي مع مديرين من وزارة الصحة آليات تعزيز التعاون الصحي بين سورية وروسيا.

وبحث الجانبان في مبنى الوزارة اليوم أهمية توسيع التعاون فيما يتعلق بالمشافي والرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المعدات الطبية وتجهيزات سيارات الإسعاف وتبادل الأدوية.

وأكد الوفد الروسي استعداد بلاده لتدريب أطباء سوريين، بمختلف الاختصاصات، وخاصة الأمراض السرطانية والقلبية.

بدوره بين الجانب السوري أنه سيتم إرسال قائمة بأعداد الأطباء الذين سيتم تدريبهم والاختصاصات المطلوبة.

شارك في الاجتماع من الجانب الروسي مسؤول إدارة التعليم الطبي “الكسي ان”، ومسؤول إدارة العلاقات الدورية “ليفر مان”، ومن الجانب السوري مديرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة وئام حيدر، وعدد من المعنيين.

راما رشيدي

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