استطلاع رأي: 80 بالمئة من البريطانيين لديهم وجهة نظر سلبية عن تراس

لندن-سانا

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن 80 بالمئة من البريطانيين لديهم وجهة نظر سلبية عن أداء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، بعد أقل من 40 يوماً من توليها المنصب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة يوغوف الدولية للأبحاث أن 10 بالمئة فقط من البريطانيين لديهم رأي إيجابي عن تراس، وأن تصنيفات تراس هي أقل من تصنيفات رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أو زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ريدفيلد آند ويلتون أن حزب العمال الذي يترأسه حالياً كير ستارمر يتقدم بـ 36 نقطة على حزب المحافظين الذي تتزعمه تراس.

وكانت تراس أشارت أمس إلى أنها لن تستقيل من منصبها على الرغم من الانتقادات من جانب عدد من النواب في البرلمان.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأن نواب حزب المحافظين سيحاولون الإطاحة بتراس خلال هذا الأسبوع، مع استعداد أكثر من مئة عضو بالحزب لتقديم خطابات عدم الثقة في حكومة تراس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency