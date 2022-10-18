حقائب ومنتجات تدريبية للأطفال واليافعين والشباب في ختام صيف الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية

اللاذقية-سانا

مجموعة من الحقائب التدريبية أطلقها فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية، إلى جانب الدورات الاعتيادية ضمن سلسلة تدريبية مترابطة ومتدرجة لاقت إقبالاً لافتاً لمتدربيها من مختلف الفئات العمرية.

وأوضحت المهندسة مريم فيوض رئيسة فرع الجمعية باللاذقية لنشرة سانا الشبابية أن صيف هذا العام شهد طرح منتجات تدريبية جديدة، عبر تطوير مفردات الدورات المعتمدة، فبالنسبة لفئة اليافعين تم التوسع في الحقائب التدريبية التي كانت تركز على علوم الروبوت والنمذجة والمحاكاة والذكاء الصنعي، لتشمل إطلاق حقيبة الإلكترونيات للأطفال واليافعين، بهدف تعريفهم على علوم الإلكترونيات واستخداماتها بأبسط مفاهيمها وأشكالها، واستهدفنا بالحقيبة ذاتها الفئات العمرية الأعلى بقسم الصيانة والتحكم عبر سلسلة خاصة بهم، مشيرة إلى إنشاء مخبر خاص بعلوم الإلكترونيات في مقر الجمعية بتمويل ذاتي وجهود كوادرها في عمليات التركيب والتجهيز، وقد لاقت هذه الحقيبة اهتماما وإقبالاً كبيرين، لذا فتحنا باب التسجيل فيها لأكثر من مرة في اللاذقية وجبلة.

ولفتت إلى استهداف طلاب المرحلة الجامعية بمختلف الاختصاصات الهندسية، من خلال إطلاق حقيبة الشبكات بمختلف مستوياتها وأنواعها، بما في ذلك تصميم الشبكات وبناؤها وإدارتها وحقيبة أمن المعلومات، إضافة إلى الدورات التي تم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

وأشارت فيوض إلى التعاون المشترك مع جمعية (المساعي الخيرية) لتدريب أكثر من 100 طفل وطفلة من المقيمين في دار الأيتام التابعة للجمعية في مجال علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أن أهم ما يميز المنتجات التدريبية التي تم طرحها في هذا الصيف هو تكاملها العلمي، حيث دأب الاختصاصيون في فرع الجمعية على إعدادها بشكل متقن واحترافي، بإشراف اللجنة العلمية، لتظهر هذه المنتجات وفق معايير علمية وأكاديمية عالية المستوى، إضافة لمراعاة الجانب التطبيقي فيها، وهذا ما جعل الحاصل المعرفي لها عالي الدرجة وفق آراء المستفيدين والجهات الشريكة.

وحول البرنامج التدريبي المتخصص بإدارة الشبكات من مايكروسوفت، أكد المدرب فاضل مرشد أنه واحد من أهم البرامج في عالم إدارة شبكات الحاسوب وحجر الأساس في إدارة الشبكات والسيرفرات، إذ يتيح للمتدرب إمكانية تنصيب وإعداد سيرفرات مايكروسوفت لخلق بيئة (دومين)، لتفعيل الإدارة المركزية وإمكانية التحكم بكل أجهزة الشبكة عن طريق الـ (دومين كونترولر) ويؤهله للعمل كمهندس أو مدير او اختصاصي تكنولوجيا معلومات وفيما يتعلق بدورة تصميم الشبكات الاحترافية فهي تمنح المتدرب فهما أعمق لشبكات الحاسوب والقدرة على التعامل مع سويتشات وراوترات سيسكو باحترافية عالية، ويتيح فهم بروتوكولات شبكية متقدمة مثل (بي جي بي) و(ام بي ال اس)، ويؤهل المتدربين لشغل منصب مدير تكنولوجيا معلومات أو مدير مشروع تكنولوجيا معلومات.

المدرب محمد مطرجي أشار إلى أهمية الدورة التدريبية الخاصة بإدارة وتصميم قواعد البيانات التي تعد أهم عنصر في أي مشروع، وتتطلب مستوى عالياً من الإحترافية والكفاءة، فمثلا المواقع الإلكترونية والأنظمة الضخمة والتطبيقات معظمها يستخدم قواعد بيانات لتخزين المعلومات وحفظها، وهذه المعلومات بحاجة للحماية، ومن هنا تبرز أهمية الدورة المتخصصة بأمن وحماية المواقع الالكترونية والسيرفرات.

رشا رسلان

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