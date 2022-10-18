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112 مستوطناً يقتحمون الأقصى

2022-10-18

القدس المحتلة-سانا

جدد أكثر من مئة مستوطن اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 112 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأمام بابي الأسباط والقطانين وفي المنطقة الشرقية منه، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

واقتحم 5094 مستوطناً الأقصى خلال الأسبوع الماضي وسط اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين الفلسطينيين فيه، واعتقالها عدداً منهم إضافة إلى فرضها قيوداً مشددة ومنعها من هم دون الـ 50 عاماً من الدخول إليه.

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