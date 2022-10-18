إكسبريسن تنشر فيديو يظهر حجم الأضرار التي لحقت بخطي نقل الغاز الروسي

موسكو-سانا

أظهر فيديو من تحت الماء نشرته صحيفة إكسبريسن السويدية اليوم حجم الأضرار التي لحقت بأنابيب خطي السيل الشمالي 1و2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وقوة الانفجار الذي ضرب الأنبوب الفولاذي السميك وحوله إلى شظايا الشهر الماضي.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن الفيديو أظهر أضراراً كبيرة في خطي أنابيب الغاز، حيث تظهر تشققات في بعض أجزاء الأنبوب الذي تبدو حوافه حادة، كما أنه بات مشوهاً، إضافة إلى ذلك تظهر آثار انفجار قوي في قاع بحر البلطيق.

وكان خطا نقل الغاز الروسي إلى أوروبا السيل الشمالي 1 و2 تعرضا لتفجير إرهابي في السادس والعشرين من أيلول الماضي في قاع بحر البلطيق، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز، وقد رفضت وزارة الخارجية الروسية الاعتراف بنتائج أي تحقيق حول هذا التفجير لا تكون موسكو طرفاً فيه.

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