مصرع 7 أشخاص في تحطم مروحية شمال الهند

نيودلهي-سانا

لقي 7 أشخاص مصرعهم اليوم في تحطم مروحية كانوا على متنها بولاية أوتاراخاند شمال الهند.

ونقل موقع قناة (أن دي تي في) الهندية عن مسؤولين محليين قولهم: إن المروحية كانت تقل حجاجاً من ضريح كيدارناث الكائن على نطاق جبال الهيمالايا بالولاية، وتحطمت بعد إقلاعها مباشرة، ما أسفر عن مصرع ستة رجال دين كانوا على متنها والطيار.

وبينت التحقيقات الأولية أن سوء الأحوال الجوية وضعف الرؤية تسببا في الحادث.

وأمر رئيس الوزراء المحلي بوشكار سينغ دامي بإجراء تحقيق مفصل في الحادث، لتحديد أسبابه بدقة.

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