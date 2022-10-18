SCS-NET
الشريط الإخباري

فقدان أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب جنوب كوريا الجنوبية

2022-10-18

سيئول-سانا

أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي اليوم فقدان أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب صيد قبالة جزيرة مارا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب عن خفر السواحل قوله: “إن قارب صيد زنته 29 طناً وعلى متنه أربعة من أفراد الطاقم، اثنان منهم من جنسيات أجنبية انقلب على بعد 6.8 كيلو مترات جنوب غرب جزيرة مارا الواقعة جنوب جزيرة جيجو”.

وما زالت عمليات البحث عن المفقودين جارية، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول إلى القارب المقلوب نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمواج العالية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

كوريا الجنوبية تفرض غرامة مالية على غوغل وميتا لجمع معلومات شخصية غير مصرح بها

سيئول-سانا فرضت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية اليوم غرامة قدرها 100 مليار وون

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved