فقدان أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب جنوب كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي اليوم فقدان أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب صيد قبالة جزيرة مارا جنوب البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب عن خفر السواحل قوله: “إن قارب صيد زنته 29 طناً وعلى متنه أربعة من أفراد الطاقم، اثنان منهم من جنسيات أجنبية انقلب على بعد 6.8 كيلو مترات جنوب غرب جزيرة مارا الواقعة جنوب جزيرة جيجو”.

وما زالت عمليات البحث عن المفقودين جارية، فيما لم تتمكن فرق الإنقاذ من الدخول إلى القارب المقلوب نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمواج العالية.

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