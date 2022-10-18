دراسة أمريكية: مستحضرات تنعيم الشعر الكيميائية تزيد خطورة الإصابة بسرطان الرحم

واشنطن-سانا

حذرت دراسة طبية حديثة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة من خطورة مستحضرات تنعيم وتمليس الشعر الكيميائية كونها تزيد فرص إصابة النساء بسرطان الرحم.

وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة المعهد الوطني للسرطان إن النساء اللاتي يستخدمن منتجات كيميائية لتنعيم الشعر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم، مقارنة بمن لا يستخدمن هذه المنتجات.

وأشار الباحثون الذين أجروا الدراسة إلى أن منتجات تنعيم الشعر التي تحتوي مركبات كيميائية مثل البارابين والبيفينول والفورمالديهايد قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، في حين وجدوا أنه لا علاقة لمنتجات الشعر الأخرى مثل الصبغات ومستحضرات تجعيد الشعر بذلك.

وأظهرت بيانات الدراسة التي شملت 33497 امرأة أميركية تراوحت أعمارهن بين 35 و74 عاماً أن 1.64 بالمئة فقط من اللواتي لم يستخدمن منتجات فرد الشعر مطلقاً سيصبن بسرطان الرحم بحلول سن السبعين، بينما ارتفع خطر الإصابة إلى 4.05 بالمئة بالنسبة للمستخدمات اللواتي يكررن استعمال منتجات تنعيم الشعر.

ويتوقع المعهد القومي للسرطان 12550 حالة وفاة هذا العام بسبب سرطان الرحم، أو 2.1 بالمئة من إجمالي وفيات السرطان في الولايات المتحدة.

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