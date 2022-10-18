السفير الأوغندي لدى روسيا: واشنطن لن تستطيع منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو

موسكو-سانا

أكد سفير أوغندا لدى روسيا موسى كيزيجي أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على منع تعاون الدول الأفريقية مع موسكو لأن هذه الدول ذات سيادة وتعرف كيف تراعي مصالحها.

وقال السفير الأوغندي خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك: “لن ينجحوا في منع تعاوننا مع روسيا… الدول الأفريقية لها سيادة، لذا فإن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى السير في هذا الاتجاه ولن تنجح… لديهم مشاكلهم الخاصة ولدينا مشاكلنا”.

وبشأن قضية بناء محطة للطاقة النووية في أوغندا قال كيزيجي: إن هذا المشروع توقف بسبب فيروس كورونا، ولكن ستعقد قريباً لجنة حكومية دولية في كمبالا، حيث ستتم مناقشته كأولوية تماماً مثل خطط المشاريع المشتركة في الفضاء، مؤكداً على وجود رواسب ضخمة من اليورانيوم في بلادنا وهي الأكبر في العالم.

وأشار السفير الأوغندي إلى أن بلاده تعتزم البدء في تصدير النفط والغاز إلى الدول المهتمة في السنوات الـ 15 المقبلة، وقد بدأت ببناء خط الأنابيب لهذه المهمة.

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