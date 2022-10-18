علماء أمريكيون يصنعون سلالة جديدة فتاكة من فيروس كورونا

واشنطن-سانا

أعلن علماء في جامعة بوسطن الأمريكية أنهم ابتكروا سلالة جديدة قاتلة من فيروس كورونا بمعدل وفيات، يصل إلى 80 بالمئة من خلال الجمع بين متحور أوميكرون عالي الانتقال والسلالة الأصلية.

وأثار هذا البحث الذي يكرر تجارب يعتقد أنها تسببت في ظهور الفيروس في المقام الأول موجة واسعة من الانتقادات والغضب.

ووفقاً للورقة البحثية التي نشرت في مجلة بيوريكسيف أوضح العلماء كيف قاموا بعزل بروتين “سبايك” من متحور أوميكرون وهو المسؤول عن الارتباط بالخلايا وغزوها ودمجه مع العمود الفقري للسلالة الأصلية للفيروس التي ظهرت لأول مرة عام 2020 ، حيث أدى هذا إلى ظهور فيروس يفلت بقوة من المناعة التي يسببها اللقاح وينتج مرضاً خطيراً في فئران التجارب، أدى إلى وفاة غالبيتها في أثناء الاختبار، حيث قتل 80 بالمئة من قوارض المختبر المصابة.

ووجد العلماء أن سلالاتهم الهجينة هذه أنتجت خمسة أضعاف عدد جزيئات الفيروس في خلايا الرئة البشرية المزروعة في المختبر مقارنة بمتغير أوميكرون.

ورغم أن العلماء قاموا بالتلاعب بالفيروس لجعله أكثر فتكاً أو معدياً لدراسة كيفية التعامل مع أي تفش محتمل لمثل هذه المتغيرات في المستقبل، فقد أثار هذا النوع من التجارب الكثير من القلق والخوف بين الخبراء.

وتمول الولايات المتحدة مثل هذه الأبحاث في معاهد عدة الأمر الذي اعتبره الكثير من العلماء والخبراء “لعبا بالنار”.

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