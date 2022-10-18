أسعار الغاز تنخفض في أوروبا إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

امستردام-سانا

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ الـ 12 من حزيران الماضي.

وحسب مركز (تي تي إف) في هولندا انخفضت العقود الآجلة للغاز لشهر كانون الأول المقبل بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 1202.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

ورغم تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بعد وصولها إلى مستويات قياسية إثر العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس والعقوبات الغربية على موسكو فإنها ما تزال عند مستويات مرتفعة وتشكل تهديداً لاقتصادات الدول الأوروبية.

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