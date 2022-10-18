شاندور: روسيا لا تسعى لإثارة صراع عالمي وإنما تدافع عن مصالحها

براغ-سانا

أكد الرئيس السابق لجهاز المخابرات العسكرية التشيكي الجنرال أندور شاندور أن ما تقوم به روسيا في أوكرانيا لا يهدف لإثارة صراع عالمي وإنما الدفاع عن مصالحها الجيوسياسية.

وأشار شاندور في حديث لصحيفة “بلوس يدن دين” السلوفاكية نشرته اليوم إلى أن ما يجري في أوكرانيا حقيقة وليس حرباً بين روسيا وأوكرانيا، وإنما بين روسيا والغرب، مشدداً على أن الغرب يمارس الكذب حين يزعم بأن العالم يدعمه في صراعه مع الجانب الروسي، حيث نرى جزءاً كبيراً من الدول يتبنى إما موقفاً حيادياً أو يقف مباشرة إلى جانب روسيا مثل الصين والهند وباكستان وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وغيرها.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية التشيكي السابق بيتر درولاك أن تسليح الغرب لأوكرانيا لن يكون المشكلة الأساسية قريباً، وإنما الاستمرار بتقديم الدعم المالي لها، لافتاً إلى أن أوكرانيا تحتاج شهريا إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار، الأمر لذي يعتبر رقماً عالياً، وبالتالي هناك مخاوف جدية من أقرب حلفاء أوكرانيا الأوروبيين من انهيار الاقتصاد الأوكراني.

وأضاف درولاك في حديث لصحيفة دينيك التشيكية: “إنه يتوجب أيضاً الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه الدول الأوروبية الآن متوقعاً تراجع تمويل الحرب الأوكرانية من قبل هذه الدول”.

وأشار إلى أنه بالنظر لنسب التضخم المرتفعة المسجلة في الدول الأوروبية وارتفاع أسعار الطاقة فان أوروبا تقف أمام سيناريوهات قاتمة، وبالتالي فإن الأفضل هو التوجه نحو حل سلمي للحرب في أوكرانيا.

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