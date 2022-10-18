ثلاثة قتلى بانهيار أرضي شمال فنزويلا

كراكاس-سانا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في انهيار أرضي وقع شمال البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مادورو قوله في تصريحات: إن المعلومات الأولية تشير إلى أضرار مادية جسيمة من جراء الانهيار الأرضي، الذي وقع في حي (إل كاستانو) بمدينة ماراكاي عاصمة ولاية أراغوا، والتي تبعد عن كراكاس 80 كم.

وظهرت في مشاهد بثها التلفزيون الفنزويلي من المنطقة انهيارات طينية دمرت كل ما اعترض طريقها، وجرفت معها سيارات وأشجاراً وصخوراً ضخمة.

وكانت منطقة لاس تيخيرياس الفنزويلية شهدت الأسبوع الماضي انهياراً أرضياً خلف 54 قتيلاً وثمانية مفقودين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc