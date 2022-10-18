13 قتيلاً حصيلة حادث تحطم طائرة عسكرية جنوب روسيا

موسكو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية في بلدة ييسك في إقليم كراسنودار جنوب روسيا إلى 13 شخصاً بينهم 3 أطفال فيما أصيب 19 آخرون.

ونقلت سبوتنيك عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان اليوم إنه تم العثور على 10 جثث أخرى خلال عمليات البحث والإنقاذ في ييسك ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 13، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ أكملوا إزالة الأنقاض في الموقع وتم خلال عملية البحث إنقاذ 68 شخصاً وإجلاء أكثر من 360 شخصاً.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس تحطم طائرة من طراز (سو 34) أثناء جولة تدريبية روتينية في مدينة ييسك.

وحسب تقرير الطيارين الناجين فإن سبب التحطم هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع.

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