18 تشرين الأول 1801- الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية

دمشق-سانا

1801 – الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية.

1898 – الولايات المتحدة تحتل بورتوريكو.

1907- تأسيس محكمة العدل الدولية تحت اسم اتفاقية لاهاي لحل النزاعات الدولية سلمياً.

من مواليد هذا اليوم..

1405 – البابا بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1831 – فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.

1909- أحمد بدر خان مخرج مصري.

1991- إبراهيم عالمة، حارس مرمى منتخب سورية لكرة القدم.

من وفيات هذا اليوم..

1541 – الملكة مارغريت، ملكة إسكتلندا.

1931 – توماس إديسون، مخترع أمريكي وهو مخترع المصباح الكهربائي.

1982 – بيير منديس فرانس، رئيس وزراء فرنسا.

أعياد ومناسبات..

يوم ألاسكا في الولايات المتحدة.

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