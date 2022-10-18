18 تشرين الأول 1801- الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية

دمشق-سانا
1801 – الحملة الفرنسية على مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا مينو تغادر الأراضي المصرية.
1898 – الولايات المتحدة تحتل بورتوريكو.
1907- تأسيس محكمة العدل الدولية تحت اسم اتفاقية لاهاي لحل النزاعات الدولية سلمياً.
من مواليد هذا اليوم..
1405 – البابا بيوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1831 – فريدرش الثالث، قيصر ألمانيا.
1909- أحمد بدر خان مخرج مصري.
1991- إبراهيم عالمة، حارس مرمى منتخب سورية لكرة القدم.
من وفيات هذا اليوم..
1541 – الملكة مارغريت، ملكة إسكتلندا.
1931 – توماس إديسون، مخترع أمريكي وهو مخترع المصباح الكهربائي.
1982 – بيير منديس فرانس، رئيس وزراء فرنسا.
أعياد ومناسبات..
يوم ألاسكا في الولايات المتحدة.
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