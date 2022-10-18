بنزيما خامس فرنسي يفوز بالكرة الذهبية

باريس -سانا

تُوج النجم الفرنسي ومهاجم فريق ريال مدريد الاسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 متفوقاً على منافسيه من نجوم كرة القدم العالمية وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء تتويج بنزيما 34 عاماً بالنسخة السادسة والستين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية خلال حفل أقيم في مسرح دو شاتوليه بالعاصمة الفرنسية باريس وهو خامس فرنسي يفوز بالجائزة بعد ريمون كوبا وبلاتيني وبابان وزيدان.

وإلى بنزيما يعود الفضل في رحلة تتويج الملكي بالنجمة الرابعة عشرة لمسابقة دوري الأبطال وتصدر قائمة الهدافين بـ 15 هدفاً كما أحرز مع ملكي مدريد لقب الدوري الإسباني وتصدر قائمة الهدافين بسبعة وعشرين هدفاً وفاز بالسوبر الأوروبي.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني بجائزة غيرد مولر لأفضل هداف في عام 2022 في حين فاز البلجيكي ديبو كرتوا حارس مرمى ريال مدريد بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

وحظي نادي مانشستر سيتي بجائزة نادي العام 2022 كما فازت الاسبانية أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بالكرة الذهبية للسيدات وهي المرة الثانية لها على التوالي.

وكانت الجائزة حجبت عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

يشار إلى أن أكثر من فاز بجائزة الكرة الذهبية الارجنتيني ليونيل ميسي بسبع مرات والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل عليها خمس مرات.

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