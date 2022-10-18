الخارجية الروسية تدعو الدول النووية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس

روسيا-سانا

حذر الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة من مخاطر نشوب حرب نووية جراء تفاقم الأزمة الأوكرانية، داعيا الدول المالكة للسلاح الفتاك إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوفد الروسي قوله، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تجاوزات نظام كييف للخطوط الحمراء لم تلغ الوثيقة التي وقعتها الدول النووية الخمس في الثالث من كانون الثاني لعام /2022/، ولم تفقدها أهميتها، وإنما رجحت كفة الأصوات المنادية

بضرورة تطبيقها، مشيرا إلى أن امتلاك روسيا لسلاح الردع النووي هو الرد الوحيد على التهديدات الخارجية، وإن تطور الوضع في أوروبا وأطماع حلف شمال الأطلسي “الناتو” في التوسع على حساب الأمن الروسي تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الأمن المتكافئ بين الدول.

كما وذكر الوفد الروسي الحضور خلال الجلسة بأن الاتحاد الأوروبي رفض المبادرة الروسية لسن اتفاقيات ملزمة تضمن الاستقرار على حدودها الغربية وفي أوروبا قاطبة، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلف الناتو اتخذا الإجراءات الدفاعية الاضطرارية التي اتخذتها روسيا، لحماية وضمان أمنها القومي كذريعة للدخول في مواجهة شاملة معها.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد الثلاثاء الماضي أن موسكو لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، موضحا أنه في العواصم الغربية يتصاعد الخطاب النووي في محاولة لجعل الأمر يبدو وكأن موسكو تستعد لاستخدام أسلحة الدمار الشامل.

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