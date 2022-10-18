مقتل طفلين وإصابة ثالث في كركوك

بغداد-سانا

قُتل طفلان عراقيان وأصيب ثالث بانفجار مقذوف من مخلفات الإرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز العراقية عن قيادة الشرطة الاتحادية قولها في بيان إن طفلين قُتلا وأصيب ثالث نتيجة انفجار يُعتقد بأنه مقذوف قديم ضمن قرية العدلية خلف حي بدر في كركوك مشيراً إلى أن الانفجار حصل نتيجة قيام أطفال بحرق نفايات.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت أمس عملية أمنية فى محافظة كركوك ضد فلول إرهابيي “داعش” وقبضت على عدد منهم.

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