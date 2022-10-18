SCS-NET
الشريط الإخباري

مقتل طفلين وإصابة ثالث في كركوك

2022-10-17

بغداد-سانا

قُتل طفلان عراقيان وأصيب ثالث بانفجار مقذوف من مخلفات الإرهابيين في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز العراقية عن قيادة الشرطة الاتحادية قولها في بيان إن طفلين قُتلا وأصيب ثالث نتيجة انفجار يُعتقد بأنه مقذوف قديم ضمن قرية العدلية خلف حي بدر في كركوك مشيراً إلى أن الانفجار حصل نتيجة قيام أطفال بحرق نفايات.

وكانت القوات العراقية المشتركة أطلقت أمس عملية أمنية فى محافظة كركوك ضد فلول إرهابيي “داعش” وقبضت على عدد منهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

الخارجية الروسية تدعو الدول النووية إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس

روسيا-سانا حذر الوفد الروسي لدى الأمم المتحدة من مخاطر نشوب حرب نووية جراء تفاقم الأزمة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved