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التربية تعلن أسماء المقبولين في معاهد التربية الرياضية

2022-10-17

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء المقبولين في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية في محافظات دمشق، حلب، دير الزور، الحسكة للعام الدراسي 2022-2023.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة أن أسماء المقبولين تشمل الطلاب والطالبات من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية للتعليم العام، مباشر وأبناء معلمين وأبناء شهداء وتفوق رياضي لدورة عام 2022.

وأوضحت الوزارة أن استلام الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي من الطلاب المستجدين المقبولين يبدأ اعتبارا من تاريخ الـ 18 من تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ الـ 27 منه، داعية الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني.

وكانت وزارة التربية أصدرت في الخامس من أيلول الماضي تعليمات الاختبارات الفنية لمعاهد التربية الرياضية للعام الدراسي الحالي.

رحاب علي

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