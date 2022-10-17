تاريخ العود.. وصناعته ضمن ندوة حوارية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري، أقامت مكتبة الأسد الوطنية بدمشق اليوم ندوة حوارية بعنوان “العود تاريخ وصناعة ومزايا”، قدمها المايسترو عدنان فتح الله مدير المعهد العالي للموسيقا، والموسيقي محمد سبسبي وصانع العود عيسى عوض.

وتضمنت الندوة عدداً من المواضيع الخاصة بآلة العود وصناعتها عبر التاريخ، والاهتمام بها على صعيد التعلم والعزف.

وكانت البداية مع عيسى عوض والذي يعتبر من أبرز صانعي آلة العود، والمهتمين بتفاصيل تاريخه، حيث تكلم عن العود الدمشقي وطابعه الخاص عن باقي آلات العود في العالم، إذ اعتبره من أهم الأعواد المصنعة على مر التاريخ ، ومن الأقلية المرتبطة باسم المدينة التي تصنعه وخاصة عود “عبدو النحات” الذي يمتلك من الخصائص والزخارف ما لا تستطع التقنيات

الحديثة تقليدها أو استخراجها، فكان من أغلى المقتنيات في المتاحف العالمية.

الموسيقي محمد سبسبي والذي يصنف من بين أمهر عازفي العود، بالإضافة لكونه من مطوري صناعته، تمحور حديثه حول كيفية صناعة العود والطرائق المستخدمة قديماً أو حديثاً، عندما دخل الليزر الذي اختصر الوقت وأعطى نتائجه بدقة عالية في السماكة والزخارف والرسومات.

ولفت سبسبي إلى هوية وشخصية كل عود وفق الدولة التي صنع فيها، مصرية كانت أو عراقية أو سورية، مستشهداً بمدرسة الراحل فريد الأطرش، موضحاً أسباب شهرة العود الدمشقي، ومعايير وجوده في المتاحف الأوروبية.

بدوره المايسترو عدنان فتح الله أشار خلال حديثه إلى تنوع المقامات الموسيقية في أوتار العود، تبعاً لكل مدرسة، بالإضافة إلى الدور التقني في إخراج الصوت، مبيناً الجوانب العلمية لآلة العود واستخدامها في التمرين والتدريب للعزف عليها بما يتناسب مع العصر.

وأوضح فتح الله أن مدرسة العود السورية تحولت من سماعية إلى أكاديمية منذ عام 1960 عندما أصبحت المعاهد الموسيقية تدرس العزف على العود، بالإضافة لمساهمة المعهد العالي للموسيقا في تطويره، ليصبح حالة مستقلة في حد ذاته وآلة صولو مع الأوركسترا.

واختتمت الندوة بعزف موسيقي ثنائي على العود لأغنية “بنت الشلبية”، قدمها المايستروفتح الله وسبسبي.

خضر سليمان ومحاسن عوض

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