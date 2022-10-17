الشاعر بيان السيد يوقع مجموعته الشعرية “أزل” في معرض الكتاب

دمشق-سانا

وقع الشاعر الدكتور بيان السيد مجموعته الشعرية “أزل” ضمن فعاليات معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

وتتضمن المجموعة نصوصاً وطنية وعاطفية ووجدانية، التزمت بموسيقى الشعر والأسس التي تربط بين الأصالة والحداثة، واللغة العربية، ووحدة الموضوع والحركة.

وأشار الدكتور السيد في تصريح لسانا إلى أنه التزم في مجموعته الجديدة بالتفعيلة التي ربط من خلالها بين الماضي والحاضر، لأن مجالاتها تمكنه من التعبير عما يجول في خياله، وفق الانفعال الذاتي الذي يجعله يذهب للكتابة ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه.

ولفت السيد إلى أن المواضيع التي جاءت في المجموعة متنوعة، لأن الشاعر في طبعه يتأثر بما يدور حوله، وتتحرك عاطفته لأي واقع يعيشه، إضافة إلى تأثره بما يطلع عليه من ثقافات وقراءات شعرية تؤدي دوراً مهماً في تطوير ما يكتبه.

يذكر أن مجموعة “أزل” التي تقع في 144 صفحة من القطع المتوسط من منشورات دار دلمون الجديد، وهي الخامسة بعد مجموعاته “وإليك أرجع” و”عذراً عذرية أشعاري” و”الوطن المهجور”و “البقاء”.

محمد خالد الخضر

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