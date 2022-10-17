الطيارون في ألمانيا يبدؤون إضرابا لتحسين ظروف العمل

برلين-سانا

بدأ طيارو شركة “يورووينغز” الألمانية اليوم إضرابا عن العمل لمدة 3 أيام لتحسين ظروف العمل، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن نقابة الطيارين قولها في بيان إن عددا من طياري الشركة بدؤوا إضرابا عن العمل في عدة مطارات في البلاد، ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى الـ 19 من تشرين الأول الجاري.

بدورها قالت شركة “يورووينغز” في بيان إنها تأسف بشدة للإزعاج الذي لحق بالمسافرين، مضيفة إنها تبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثير الإضراب عليهم.

وفي الساعات الأولى من الإضراب أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” المالكة لشركة الطيران إلغاء 185 رحلة جوية من وإلى مطارات “دوسلدورف” و”كولونيا بون” و”شتوتغارت”.

وقررت نقابة الطيارين الأسبوع الماضي تنظيم إضراب لمدة 3 أيام، بعد فشل مفاوضاتها مع إدارة الشركة في التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين ظروف العمل.

وتطالب النقابة بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل والحصول على فترات راحة أطول، بينما تصر الشركة على أن مطالب النقابة ليست مجدية اقتصاديا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc