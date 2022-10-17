“كونشيرتو”… معرض يجمع الرواد والمعاصرين مع جيل المستقبل في صالة ألف نون

دمشق-سانا

صاغ المعرض الاستعادي بعنوان “كونشيرتو” حالة فنية جمالية خاصة أشبه بالعمل الموسيقي الجماعي مساء اليوم في صالة ألف نون للفنون والروحانيات، من خلال تقديمه أعمال مجموعة من الفنانين الرواد والمعاصرين، إلى جانب لوحات لأطفال ويافعين موهوبين.

المعرض الذي يأتي ضمن الفعاليات المرافقة لاحتفالية أيام الفن التشكيلي السوري، ضم أكثر من 50 عملاً فنياً من مقتنيات الصالة بين لوحة ومنحوتة، بمواضيع وأساليب وتقنيات مختلفة.

وعن المعرض قال الفنان التشكيلي بديع جحجاح صاحب الصالة في تصريح لـ سانا: أردنا من اختيار كونشيرتو كعنوان للمعرض أن نشير إلى القيمة التي يحملها والتناغم بين عدة أجيال من الفنانين السوريين الرواد والمعاصرين، وصولاً إلى الموهوبين الذين تم اكتشافهم خلال خمس سنوات بمسابقة ألوان وأفكار التي تقيمها ألف نون سنوياً.

وأوضح جحجاح أن لكل عمل في المعرض خصوصيته واختلافه عن الأعمال الأخرى، ما حقق تمازج القيمة الفنية بين الأعمال جميعها، مبيناً أن الهدف الأساسي من المعرض هو تحصين وعي الجيل الجديد، ودعم الموهوبين منهم، لأنهم مستقبل الفن السوري.

وضمت قائمة أسماء أصحاب الأعمال المعروضة كلاً من الفنانين فاتح المدرس ومروان قصاب باشي ونصير شورى ونذير نبعة وأحمد معلا وطلال معلا وأكسم سلوم وعدنان حميدة وشفيق أشتي وفلادا ميلنك وبديع جحجاج وجمعة النزهان وعز الدين شموط ويعرب أحمد وعمار الشوا، والنحاتين فؤاد أبو عساف ورامي وقاف ولطفي الرمحين، وآخرين.

محمد سمير طحان

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