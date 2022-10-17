جامعة البعث… تكريم الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع

حمص-سانا

كرمت جامعة البعث الفائز بالمرتبة الأولى في المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع عن مشروع تخرجه، وهو عبارة عن تصميم وتنفيذ جمجمة روبوتية بشرية، لها القدرة على التخاطب مع البشر.

وأنجز مشروع التخرج المهندس أحمد المحمود من طلاب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بإشراف الدكتور عيد العبود، والدكتور إياد موراني، والمهندس خضر حبيب.

واعتبر رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب، أن التكريم رسالة لتكريس التميز والتفوق كقيمة سامية تتطلب تضافر جهود وتعاون الجميع في المجتمع، لتحفيز الطلاب المميزين في الاختصاصات الهندسية على تقديم الأفضل، وصقل مهاراتهم الأكاديمية بتجارب وخبرات عملية، تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بدوره أوضح المحمود أنه قام بالتعاون مع زملائه إسماعيل محمد، وغيث الحمود، وبشار وسوف، وحيدر الدرويش، وخضر طه، وأحمد الحسين، بدراسة وتصميم وتنفيذ جمجمة روبوتية بشرية، لها القدرة على التخاطب صوتياً بحوار وجمل محددة مسبقاً، عن طريق تطبيق أندرويد جاهز ومعد لعمليات التخاطب الصوتي، وقد تم تصميمها بأبعاد قريبة لأبعاد الجمجمة البشرية الحقيقية.

وبين المحمود أن الهدف من المشروع هو إمكانية تصميم وتنفيذ ودراسة مثل هذه الروبوتات المعقدة في سورية، وصولاً إلى تصميم روبوت كامل على شكل إنسان، يمكن استخدامه كأسلوب تعليمي للتخاطب مع الأطفال وتعليمهم، حيث يعتبر هذا المشروع نواة مستقبلية قابلة للتطوير، والوصول إلى روبوت يحتوي على ذكاء اصطناعي قادر على القيام بعمليات عديدة.

مثال جمول

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