وقفة تضامنية في ساحة كنيسة المهد دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة تضامنية اليوم بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها كنائس فلسطين ورجال الدين المسيحيون والمسلمون وهيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية الفلسطينية في ساحة كنيسة المهد وسط المدينة، رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى وخاصة منهم المرضى والأطفال، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع وفق كل القوانين الدولية في مقاومة الاحتلال.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: إن الشعب الفلسطيني يتعرض للاستهداف الإسرائيلي في كل تفاصيل حياته ونحن شعب واحد بمسيحييه ومسلميه يدافع عن قضيته العادلة وحقوقه.

من ناحيته قال منسق الكنائس السابق شارلي شامية: إننا من أمام كنيسة المهد نرسل للعالم رسالة بأن يتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن أجراس الكنائس ستقرع اليوم وهي تنادي كل العالم للوقوف إلى جانب الفلسطينيين.

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