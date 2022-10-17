مقتل اثنين من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار شمال مالي

باماكو-سانا

قتل جنديان، وأصيب 4 آخرون من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مينوسما، بانفجار عبوة ناسفة شمال مالي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بعثة الأمم المتحدة مينوسما قولها في بيان اليوم: “إن جنديين من القبعات الزرق قتلا عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة ناسفة، أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال شمال مالي”.

وأوضحت مينوسما أن عبوات ناسفة يدوية الصنع أودت بحياة 74 شخصاً من عناصرها في مالي، منذ بدأت مهمتها عام 2013.

وتشهد مالي منذ عام 2012 حالة عدم استقرار، وهجمات في ظل وجود مجموعات إرهابية مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش، وتنشط في منطقة المثلث الحدودي مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.

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