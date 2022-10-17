مقاطعة نيجني نوفغورد الروسية تقدم سيارتي إسعاف لمديرية صحة اللاذقية

اللاذقية-سانا

في إطار أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق، قدم وفد روسي برئاسة بيتر بانيكوف نائب محافظ مقاطعة نيجني نوفغورد في روسيا الاتحادية، خلال زيارته محافظة اللاذقية سيارتي إسعاف لمديرية الصحة.

وأوضح مدير الصحة في اللاذقية الدكتور هوازن مخلوف في تصريح لمراسلة سانا أن استلام سيارتي إسعاف من الجانب الروسي الصديق يعد بداية للتعاون ما بين مقاطعة نيجني نوفغورد الروسية ومحافظة اللاذقية، مبيناً أن لهذا التعاون أثراً إيجابياً بدعم منظومة الإسعاف في اللاذقية، بعد الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، والتي طالت مؤسسات الدولة بما فيها الصحية.

بدوره أكد بانيكوف أن السيارتين مجهزتان بأحدث التجهيزات الطبية، وبكل ما يلزم ولكل الظروف، وهما هدية من روسيا الاتحادية إلى الشعب السوري الصديق.

ديمة حشمة

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