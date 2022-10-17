البرلمان السويدي ينتخب أولف كريسترسون رئيساً للحكومة

استوكهولم-سانا

انتخب البرلمان السويدي اليوم رئيس حزب (المعتدل) أولف كريسترسون رئيساً للوزراء.

وحسب وكالة فرانس برس انتخب كريسترسون بأغلبية 176 صوتاً مقابل معارضة 137 صوتاً.

وجاء هذا الانتخاب بعد أن أعلن كريسترسون يوم الجمعة الفائت عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب، وهي حزب (المعتدل) الذي يرأسه والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي بدعم برلماني من حزب (ديمقراطيي السويد).

وكان حزب (ديمقراطيي السويد) الرابح الأكبر في الانتخابات التي شهدتها السويد في الـ 11 من أيلول الماضي، إذ برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20.5 بالمئة من الأصوات خلف الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا اندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينيات القرن الماضي..

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