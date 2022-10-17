توزيع مساعدات إنسانية روسية لأهالي إدلب المهجرين والقاطنين في حلفايا بريف حماة

حماة-سانا

وزع مركز التنسيق الروسي في سورية اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة لمحافظة حماة، سللاً غذائية على عدد من أهالي محافظة إدلب المهجرين والمقيمين حالياً في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وأوضح ممثل مركز التنسيق الروسي ايريك ساغيتا في تصريح للصحفيين أنه تم توزيع مواد غذائية، ومولدة كهربائية، ومازوت، على عدد من أهالي إدلب المتضررين من الإرهاب، مبيناً أن هذه المساعدة تأتي في إطار الدعم الروسي للمحتاجين والمتضررين من الإرهاب في مختلف المحافظات السورية، بهدف تخفيف العبء عنهم وتأمين بعض احتياجاتهم.

وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في محافظة حماة محمد أبو جدعان إلى أن المساعدات الغذائية الحالية التي تضمنت 150 سلة غذائية ومواد أخرى، هي جزء من الجهود التي يبذلها الأصدقاء الروس لدعم الشعب السوري الذي صمد بوجه الإرهاب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc