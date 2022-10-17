ذخيرة الافتتاح في الروي لوبيز … كتاب رياضي جديد في مكتبة الشطرنج

دمشق-سانا

بهدف إغناء المكتبة العربية لرياضة الشطرنج بمؤلفات قيمة تهدف إلى تطوير مستوى ممارسي لعبة الأذكياء، أصدر المدرب الدولي حسن عمراني كتاباً جديداً بعنوان ذخيرة الافتتاح في الروي لوبيز.

ويتألف الكتاب من مئة صفحة تم تسليط الضوء فيها على افتتاحيات اللعب الأساسية وحركاتها المتعددة كالطريقة الجبرية في التسجيل، وهي الطريقة الوحيدة المستعملة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج ضمن المسابقات واللقاءات التي يشرف عليها، إضافة الى عدد من الإيضاحات العملية.

وفي تصريح لـ سانا قال المؤلف حسن عمراني: إن الكتاب يسهم برفع جميع المستويات في الشطرنج وليس مخصصاً لفئة معينة، ويخلق فكرا يعتمد بدراسته على الأسلوب الكلاسيكي البعيد عن التكنولوجيا، مشيراً إلى أن الكتاب يناقش تفريعات متعددة من خلال مباريات لأقوى اللاعبين في العالم، ويسلط الضوء على أفكار مهمة تغير كليا من نظرة اللاعب الهاوي للشطرنج، وتساعد المحترفين في تطوير منظومتهم الدفاعية والهجومية.

وأوضح عمراني أن الكتاب من الكتب القلائل باللغة العربية التي تساعد في تطوير الفهم لهذه اللعبة العريقة، وهو أداة معرفية جيدة لكل هواة ومحترفي الشطرنج.

يشار إلى أن روي لوبيز هي الافتتاحية الإسبانية للعبة الشطرنج لها حركات محددة وهي إحدى أشهر الافتتاحيات التي يستعملها اللاعبون المبتدئون والمحترفون.

محمد الرحيل

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