سورية تشارك في معرض البازار الخيري لنادي السيدات الدولي في صربيا

بلغراد-سانا

شاركت سفارة سورية في صربيا بفعاليات معرض البازار الخيري الذي ينظمه نادي السيدات الدولي (أي أو سي) في العاصمة بلغراد.

وعلى هامش المشاركة التقى الوزير المفوض الدكتور عمار عوض القائم بأعمال السفارة، مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الصربية داريا تيبتشاريفيتش التي رحبت بالمشاركة السورية في المعرض والنشاطات والفعاليات الثقافية، معربة عن سعادتها بعودة الأمان والاستقرار إلى سورية صاحبة الحضارة والثقافة المميزة.

بدوره عبر القائم بالأعمال عن تقديره لمواقف الوزيرة الصربية، مؤكداً حرص السفارة على المشاركة في جميع المناسبات والفعاليات التي تقام في صربيا من أجل التعريف بثقافة وحضارة سورية، رغم تداعيات الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تشن عليها.

وتشارك في فعاليات معرض (البازار الخيري) 25 سفارة أجنبية معتمدة في بلغراد، ويقيمه نادي السيدات الدولي الذي يضم زوجات ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في صربيا، إضافة إلى سيدات من الحكومة الصربية والهيئات الرسمية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية الأخرى.

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