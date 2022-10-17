هبوط الين إلى أدنى مستوى له منذ 1990

طوكيو-سانا

هبط سعر صرف الين الياباني في بورصة طوكيو اليوم إلى مستوى 148.6 يناً للدولار وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيانات لوكالة بلومبرغ أنه تم تداول العملة اليابانية عند مستوى 148.66 يناً للدولار.

يشار إلى أن السبب الرئيسي لاستمرار الانخفاض السريع للعملة اليابانية هو الاختلاف القوي في نهج البنوك المركزية الأمريكية واليابانية تجاه السياسة النقدية إذ يواصل البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة، بينما يبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند مستوى سلبي.

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