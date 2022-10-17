القرم.. إخلاء المحاكم والمدارس والكليات إثر تهديدات بوجود قنابل

موسكو-سانا

أخلت سلطات جمهورية القرم الروسية جميع المحاكم ورياض الأطفال والمدارس والكليات في كيرتش إثر تهديدات بوجود قنابل.

ونقلت وكالة تاس عن سفياتوسلاف بروساكوف عمدة مدينة القرم قوله اليوم: إن جميع المدارس ورياض الأطفال والكليات والمحاكم في كيرتش تلقت تهديدات بوجود قنابل فيها، ويجري إخلاؤها كلياً.

وتتعرض مرافق البنية التحتية الاجتماعية في جمهورية القرم وسيفاستوبول بانتظام لبلاغات كاذبة بوجود قنابل فيها، وخاصة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، فيما أكد مسؤولون ووكالات إنفاذ قانون أن مثل هذه التهديدات ترد من أوكرانيا.

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