انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين

دمشق-سانا

انطلقت صباح اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك، لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

ويتضمن اليوم الأول من الاجتماع لقاءات للجانبين السوري والروسي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، إضافة إلى فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سورية.

ويعقد الاجتماع على مدار أربعة أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وكانت اللجنتان عقدتا اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في حزيران الماضي.

سفيرة اسماعيل

اجتماع عمل لممثلي وزارة الطاقة الروسية ووزارتي الكهرباء والنفط السورية..

اجتماع عمل لممثلي جامعة كورغان الحكومية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية..

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