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إخماد 14 حريقاً في اللاذقية

2022-10-17

اللاذقية-سانا

أخمدت منظومة الإطفاء في اللاذقية 14 حريقاً اليوم، كان أكبرها حريق أتى على مساحة 15 دونما من أشجار الزيتون والليمون والأعشاب في منطقة برج القصب.

وأوضح قائد فوج الإطفاء في اللاذقية، المقدم مهند جعفر في تصريح لمراسل سانا، أن ازدياد سرعة الرياح ساعدت في اشتعال حرائق في أوقات متقاربة حيث أخمد عناصر الإطفاء  14 حريقاً في أراض زراعية.

ولفت جعفر إلى أن من بين الحرائق واحد أتى على مساحة 15 دونما من أشجار الليمون، والأعشاب في منطقة فطيرو وآخر، أتى على مساحة 6 دونمات من أشجار الليمون، والسرو، والأعشاب من المدينة الرياضية.

علاء ابراهيم

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