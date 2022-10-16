لوبان: تصريحات بوريل تجر فرنسا إلى الصراع الأوكراني ولا تريد الحل

باريس-سانا

انتقدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض مارين لوبان تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن رد فعل الدول الغربية في حال (استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا).

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوبان قولها: “يجب أن نحافظ على الدبلوماسية لأن تصريحات بوريل تخبرنا أنه إذا اتخذ قرارات بالنيابة عنا فإن فرنسا ستنجر بالفعل إلى الصراع”.

وأشارت لوبان إلى أن بوريل وحسب تصريحاته لا يهدف إلى إنهاء الأزمة والبحث عن طرق لحل الوضع سلمياً في جميع أنحاء أوكرانيا.

وحثت لوبان السلطات الفرنسية على توخي الحذر بشأن التصريحات المختلفة حتى لا تنجر إلى الصراع.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أشار في وقت سابق إلى أن الدول الغربية تحاول إدخال الخطاب النووي إلى التداول على الرغم من أن روسيا لا تهدد باستخدام الأسلحة النووية.

يذكر أن لوبان أكدت قبل أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إضعاف أوروبا مشيرة إلى أن عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا تضر دول الاتحاد الأوروبي أكثر.

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