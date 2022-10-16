مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين باستهداف الطيران الروسي مقراً لتدريبهم بريف حلب

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية اللواء أوليغ إيغوروف أن القوات الجوية الروسية استهدفت بعدة غارات معسكرا لتدريب الإرهابيين بريف حلب الشمالي الغربي ما أسفر عن مقتل وإصابة حوالي 100 إرهابي.

ونقلت وكالة تاس عن إيغوروف قوله اليوم: إن الاشتباكات بين المسلحين في منطقتي عفرين وإعزاز تستمر على خلفية إعادة توزيع النفوذ في المناطق الشمالية الغربية من سورية ومن أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية قامت القوات الجوية الروسية بشن غارات جوية على معسكر تدريب للإرهابيين ومركز قيادة لهم في محيط بلدتي قطمة وإعزاز بريف حلب.

وأوضح إيغوروف أن الغارات أسفرت عن تدمير مركز القيادة ومخازن الأسلحة والذخائر والعتاد ومقر المعسكر بالكامل بما في ذلك 15 عربة تحمل رشاشات ثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ.

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